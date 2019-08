Nog maand lang files op E17: nu wordt in Gentbrugge en Zwijnaarde rijweg richting Kortrijk hersteld

Gent - Automobilisten die vaak de snelwegen in het zuiden van Gent gebruiken, letten de komende weken maar beter op. Zondagavond wordt de E17 richting Kortrijk op twee versmalde rijstroken gezet. De hinder zal niet min zijn. Er passeren per dag zo’n 60.000 wagens.

Zondagavond om 18 uur hervatten de werken op de E17 tussen Gent en Destelbergen, dit keer in de richting van Kortrijk. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de snelweg beheert. De asfaltlaag van de E17 wordt vernieuwd. Alle verkeer richting Kortrijk moet twee weken op twee versmalde rijstroken en de op- en afritten UZ Gent en Gentbrugge worden enkele dagen gesloten.

60.000 auto’s

De eerste fase van de werken veroorzaakte aanzienlijke files op en rond de snelwegen in het zuiden van de stad. Dat zal ook dit keer zo zijn. Cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum tonen dat in augustus vorig jaar op een werkdag gemiddeld 61.500 wagens passeerden over het complex in Gentbrugge in de richting van Kortrijk. In de spits gaat het om meer dan vierduizend wagens per uur.

Het stuk tussen het viaduct van Gentbrugge en het knooppunt in Zwijnaarde moet klaar zijn op 14 augustus. Daarna verschuift de werf naar Gentbrugge. Vóór de eerste schooldag moet de E17 opnieuw klaar zijn. Er zal dan acht kilometer asfalt zijn vernieuwd.

Maar automobilisten wennen maar beter aan files op het E17-viaduct. In de lente start de grootschalige sanering van het viaduct zelf. Er tuimelden dit jaar stukken beton van het viaduct naar beneden. Voor die werken wordt in 2020 en in 2021 telkens de helft van het ­viaduct afgesloten, van het voorjaar tot het najaar. Alle verkeer zal dan in beide richtingen op twee versmalde rijstroken moeten op de helft van het viaduct waar niet wordt gewerkt .

wegenenverkeer.be/gent