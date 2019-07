Ouders stuurden kinderen nietsvermoedend op kamp, maar zagen hen nooit meer terug: “Zeker vijf Belgische ‘weeskinderen’ ontvoerd uit Congo”

Zeker vijf Congolese adoptiekindjes werden in hun thuisland ontvoerd voor ze aan Belgische adoptieouders werden aangeboden, concludeert het federaal parket. Hun biologische ouders blijven al jaren achter in grote onzekerheid over het lot van hun kind. Een DNA-onderzoek in België bij vijftien andere vermoedelijk ontvoerde kinderen levert voorlopig niets op. “Dit pijnlijke verhaal heeft onze levens, die van de biologische ouders en die van de kinderen compleet overhoop gehaald”, reageren drie van de vijf Belgische ouderparen.