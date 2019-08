Schepencollege riskeert boete van meer dan 70.000 euro door onwettige werken: “We zijn iets te enthousiast geweest”

Eeklo - Voormalig burgemeester Koen Loete hamerde er al een tijdje op en heeft nu gelijk gekregen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. “De verlaging van de middenberm van de N9 is onwettig en het schepencollege dreigt op te draaien voor de kosten.”

Opschudding in het Eeklose politieke landschap nadat gemeenteraadslid Koen Loete (CD&V) woensdag een bommetje liet ontploffen. De voormalige burgemeester stelt zich al een tijdje vragen bij de wettigheid van de werken aan de middenberm van de N9 in het stadscentrum. Terecht, blijkt nu.

“Op de gemeenteraad van eind april stelde ik een hele reeks vragen aan het schepencollege over de geplande werken aan de middenberm. Ik kreeg daar geen antwoorden op. Niet veel later las ik echter uitgebreid in de pers over de plannen van de meerderheid. Nochtans was de gemeenteraad in deze nog nooit gehoord geweest en had dat gemoeten. Bovendien werden de kosten van de werken, zo’n 70.000 euro, volgens mij te laag ingeschat en zijn ze nooit begroot geweest in het budget van de stad Eeklo.”

Bij de start van de werken in mei bleef de situatie hoe ze was. Loete besloot om klacht in te dienen bij de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere. Die geeft Loete nu over heel de lijn gelijk. De bevoegdheid van de gemeenteraad werd miskend en de wet op de overheidsopdrachten werd niet gevolgd. “Voor het afgraven van de middenberm had men een aanbesteding moeten uitschrijven”, aldus Loete.

Uit eigen zak

De werken zijn ondertussen achter de rug. “De middenbermen zullen niet opnieuw verhoogd worden”, zegt Loete. “Maar omdat er werken werden uitgevoerd waar de gemeenteraad geen toestemming voor gaf, riskeren de burgemeester en schepenen nu de factuur uit eigen zak te moeten betalen.”

Zo’n vaart zal het volgens schepen voor Openbare Werken Christophe De Waele (Open VLD) niet lopen. “We erkennen onze fout, maar hebben alles te goeder trouw gedaan. In onze drang te veranderen, zijn we blijkbaar iets te enthousiast geweest.”

Goede hoop

De Waele geeft aan dat het dossier volledig samen werd opgesteld met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). “Er was dus al een aanbesteding gebeurd. Niet door de stad Eeklo, maar door de Vlaamse overheid. Dat mag blijkbaar niet volgens de letter van de wet. We respecteren uiteraard de beslissing van de gouverneur. We hopen onze fout recht te zetten op de gemeenteraad in september. Iedereen wou een veiligere en mooiere middenberm. Aangezien die er nu ligt, heb ik goede hoop dat alles in orde komt.”

De geplande asfalteringswerken kunnen wel gewoon zoals gepland doorgaan.