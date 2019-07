Lichaam van beruchte gangster John Dillinger na 85 jaar opgegraven: einde of bevestiging van complottheorie?

Meer dan 85 jaar na zijn dood wordt het lichaam van de beruchte Amerikaanse gangster John Dillinger opgegraven. Dat gebeurt vermoedelijk in september, op vraag van zijn neef. De reden daarvoor is niet bekend, al leidt de opgraving na al die jaren mogelijk tot het einde aan de complottheorie over “de vriendelijke gangster”. Of net een bevestiging ervan?

Toen John Dillinger op 22 juli 1934 de Biograph-bioscoop in Chicago verliet, werd hij doorzeefd met FBI-kogels. De beruchte gangster werd opgewacht, nadat hij verraden werd door een vrouw die de geschiedenis zou ingaan als ‘The lady in red’.

Hoewel John Dillinger maar 31 jaar werd, hadden hij en zijn bende toch al een enorme reputatie opgebouwd door een reeks bankovervallen tijdens de Grote Depressie. Daarbij vielen zeker tien doden, maar toch werd Dillinger - een tijdgenoot van Bonnie en Clyde - door velen gezien als een ware volksheld. Hij was altijd erg vriendelijk tijdens de overvallen, nam het op voor de gewone man en viseerde alleen “het grote kapitaal”. John Dillinger was Robin Hood.

Enkele dagen na zijn begrafenis liet zijn familie zijn lichaam opgraven om het opnieuw te begraven in Indianapolis. Dat graf, dat zich bevindt op het Crown Hill-kerkhof, wordt nu vermoedelijk op 16 september opnieuw opengegooid. Deze keer gebeurt dat op vraag van zijn neef Michael C. Thompson. Waarom Thompson daarom gevraagd heeft, is niet duidelijk. De opgravingen zullen alleszins gefilmd worden, als onderdeel van een documentaire van The History Channel.

John Dillinger in 1934. Foto: AP

Complottheorie

De opgraving zal een lastige klus worden, aangezien de doodskist van Dillinger indertijd beschermd werd tegen vandalen. Ze ligt meters diep in de grond, onder een laag beton en ijzer met daarbovenop nog eens vier dikke betonplaten. “Zijn familie vreesde echt dat iemand zijn lichaam zou stelen”, zegt historica Susan Sutton. “Terecht, want ze hadden al meermaals geld aangeboden gekregen om zijn lichaam uit te lenen voor tentoonstellingen.”

Sutton hoopt dat de opgravingen een einde brengen aan de complottheorie die de ronde doet over Dillinger. Volgens sommigen is het namelijk niet John Dillinger die onder al dat beton begraven ligt. Al sinds zijn dood wordt het autopsierapport betwist: geen van zijn littekens werden vermeld, meerdere kennissen beweerden het lichaam niet te herkennen, de kleur van de ogen was verkeerd en het lichaam vertoonde verschijnselen van kinderziektes die Dillinger nooit had. Allemaal zaken die officieel als “fouten van de lijkschouwer” werden bestempeld.

“Oude” Dillinger

In 1969 beweerde iemand in een brief aan een lokale krant in Indianapolis dat hij John Dillinger was. Bij de brief zat een foto van een “oudere” Dillinger. Volgens de FBI ging het om een vervalsing en werden er meerdere keren vingerafdrukken genomen van het dode lichaam en was een “persoonsverwisseling” uitgesloten.

Toch?