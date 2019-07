Wiskundeprobleem na 30 jaar opgelost “op elegant eenvoudige manier”

Een wiskundige is erin geslaagd een dertig jaar oud probleem op te lossen. En dat deed hij - volgens zijn verbaasde collega’s - op een vernieuwende manier. “Elegant in zijn eenvoud”, zo luidt het.

Hoeveel kan je de input van een functie veranderen zonder de output te wijzigen? Dat was - in lekentaal - het vraagstuk waar wiskundigen en computerwetenschappers decennialang geen passende oplossing voor vonden. Toch bleven ze zoeken, want de oplossing kon leiden tot meer efficiënte manieren om informatie te verwerken.

Dertig jaar nadat het vraagstuk voor het eerst voorgelegd werd, heeft eindelijk iemand de oplossing gevonden. Het gaat om Hao Huang, een assistent-professor wiskunde aan de Emory University in Atlanta.

Een prestatie die met veel lof wordt onthaald door zijn collega’s. Want hoewel het bewijs nog niet verschenen is in een wiskundeblad en nog niet officieel onderworpen werd aan een collegiale toetsing, werd de oplossing van Huang snel aanvaard als een feit. “Telkens als er zo’n aankondiging gebeurt, dan is het bewijs in 99 procent van de gevallen fout. Of te ingewikkeld voor outsiders om er snel een evaluatie van te maken”, zegt Scott Aaronson, computerwetenschapper aan de universiteit van Texas. “Dit is die andere 1 procent. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit bewijs klopt. Waarom? Omdat ik het gelezen heb en meteen begreep.”

Volgens Ryan O’Donnell, een professor computerwetenschappen aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, kan het bewijs van Huang samengevat worden in één tweet: