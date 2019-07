Crombez legt de lat hoog: SP.A koppelt strenge voorwaarden aan regeren met N-VA in Vlaanderen

Als N-VA-voorzitter Bart De Wever in Vlaanderen echt een Bourgondische coalitie op de been wil brengen, zal hij flink zijn best moeten doen om SP.A over de streep te trekken. De Vlaamse socialisten hebben een reeks eisen klaar over meer openbaar vervoer, betere zorg en aandacht voor het klimaat. Als De Wever daarover wil praten, gaat SP.A aan tafel zitten. Maar ook de tegenstanders van een regering met N-VA roeren zich ondertussen.