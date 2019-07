Doelman Alex Craninx stoot met Molde door in Europa League-voorrondes

Molde is er woensdagavond in Belgrado in geslaagd zich te plaatsen voor de derde voorrondes van de Europa League. Met doelman Alex Craninx tussen de palen ging de Noorse ploeg met 1-3 winnen op het veld van het Servische Cukaricki. De heenmatch in Molde was vorige week op 0-0 geëindigd.

Craninx, die voorlopig in de basis staat voor de Europese kwalificatiecampagne van Molde, hield in twee van zijn vier Europa League-matchen zijn netten schoon.

In de derde en voorlaatste ronde (8 en 15 augusts) neemt de Noorse vicekampioen het op tegen het Griekse Aris of het Cypriotische AEL Limassol. In de heenmatch werd niet gescoord, donderdagavond vindt de return in Cyprus plaats.