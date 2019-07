De Vlaamse zaak is hip

“Als we zo verder gaan, stevenen we opnieuw af op een recordjaar”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Uit hun analyse op basis van cijfers van Graydon blijkt dat nooit eerder zoveel Vlamingen met een eigen zaak begonnen dan in de eerste zes maanden van 2019. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018 is er een stijging met 10,7 procent. En die tekent zich af in alle Vlaamse provincies, maar vooral in Vlaams-Brabant: daar stijgt het aantal starters met 20,2 procent. Al blijft Antwerpen in absolute cijfers wel koploper met 9.076 nieuwe bedrijven. Dat wil zeggen dat bijna 1 op 3 van alle nieuwe Vlaamse ondernemingen in Antwerpen werd opgericht.

“Dat het aantal starters net zoals de voorbije jaren een aangroei kent, heeft zeker te maken met het verbeterd imago van ondernemerschap. Ondernemen is weer hip”, zegt Van Assche. “Vroeger kozen jongeren voor zekerheid, terwijl ze nu veel vaker durven te kiezen voor risico en creativiteit.”

Dankzij crowdfunding

Tom Vanacker, professor financiering van het ondernemerschap (UGent), wijst dan weer op een aantal kleine factoren. “Denk bijvoorbeeld maar aan tv-programma’s zoals De Leeuwenkuil of de Unicorn-bedrijven (ondernemingen die een miljard dollar waard zijn, nvdr.). Vroeger hadden we dat niet in ons land.”

Maar ook nieuwe vormen van financiering kunnen het ondernemen in de hand werken. “Crowdfunding is daar een goed voorbeeld van. Als je zelf de middelen niet hebt, kan je toch aan de slag met je idee. Maar dat je om een eigen zaak te starten een enorm kapitaal nodig hebt, is een misconceptie. Denk maar aan verhalen zoals Marc Coucke. Die is in zijn garage begonnen met het verkopen van shampoo.”

Ook dankzij regering

Unizo wijst naast dat imago ook op een deel ingrepen van de regering die volgens hen mee voor de stijging gezorgd hebben. “Zo zijn er de verlaging van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en enkele financiële ondersteuningsmaatregelen”, zegt Van Assche. “Maar we zijn er nog niet. Meer dan de helft van de ondernemers heeft een eenmanszaak en kan dus geen gebruikmaken van die verlaging van de vennootschapsbelasting. Daarom pleiten wij bij Unizo voor een algemene ondernemersaftrek. Dat is beter voor alle ondernemers.”