Kinderen die samen lol beleven op een wipplank, dat zie je in elke speeltuin. Maar op de grens tussen de VS en Mexico is het toch een bijzonder zicht. Het Instagramaccount van Amerikaans professor architectuur Ronald Rael ontplofte toen hij foto’s deelde van de Mexicaanse en Amerikaanse kinderen die samen op zijn roze ‘grens-wippen’ speelden. Rael zette drie exemplaren in El Paso, Texas, waar momenteel de hekken staan die Trumps beruchte muur moeten worden.

Al tien jaar broedt het idee in zijn hoofd, maar nu bracht hij het voor het eerst in de praktijk. Perfect getimed, nu duidelijk is dat Trump het meent met de muur. Met de wipplanken wil Rael tonen dat acties aan de ene kant van de muur gevolgen hebben voor de andere kant, en omgekeerd. “Ze moeten een steunpunt worden tussen de Verenigde Staten en Mexico. Kinderen en volwassenen worden op deze manier op een betekenisvolle manier met elkaar in contact gebracht.”(dewo)