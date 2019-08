Geen andere naam voor brasserie? Dwangsom van 1.000 euro per dag

Anderhalve maand nadat Bert Jordens (30) zijn nieuwe restaurant ’t Fakkelhuis in Borgloon opende, moet hij alweer van naam veranderen. Doet hij dat niet, dan betaalt hij vanaf 12 augustus een dwangsom van 1.000 euro per dag, besliste een rechter in Tongeren. De uitbater van restaurant De Fakkels in Sint-Truiden was namelijk naar de rechtbank getrokken omdat de naam van ’t Fakkelhuis voor te veel verwarring zorgde.

Jordens kende wel restaurant De Fakkels, en ging er zelfs eten. “Maar we dachten niet dat er problemen zouden opduiken met onze naam. “Nu moeten we menukaarten veranderen, onze logo’s, de naam aan de buitengevel én onze website. Grote uitgaven dus, en we zijn pas gestart. Terwijl we van die verwarring nog niets hebben gemerkt.”

Die is er nochtans wél, zegt Paul-Luc Meesen (45) van restaurant De Fakkels, dat al dertig jaar bestaat. “Als het niet zo was, was ik niet naar de rechtbank getrokken. Toen de nieuwe zaak opende, liep het gerucht dat onze zaak failliet was en dat we een nieuw restaurant hadden geopend met de naam ’t Fakkelhuis. Daardoor kregen we telefoon van mensen die vroegen of ze nog wel hun cadeaubonnen konden gebruiken. Pas op, die dwangsom moest voor ons niet, we willen gewoon dat ze hun naam veranderen. Dat hadden we hen ook al gevraagd vóór we naar de rechtbank trokken.”

Café ’t Hoekske

Het conflict is geen alleenstaand geval, klinkt het bij Unizo. Denk maar aan hotels met de naam Bellevue, of cafés als Welkom of ‘t Hoekske. De Ondernemerslijn van de zelfstandigenorganisatie krijgt er geregeld vragen over, zegt teamleider Lien Put. “Uitbaters vragen dan wat ze kunnen ondernemen tegen een nieuwe zaak met een gelijkluidende of eenzelfde naam. Of starters willen weten hoe ze kunnen checken of de naam die ze in gedachten hadden al in gebruik is. En af en toe komt het tot een rechtszaak. Dan moet de eerste gebruiker aantonen dat hij een commercieel nadeel lijdt door die naamsverwarring. Een reservatie in het verkeerde restaurant, bijvoorbeeld. Maar het is geen exacte wetenschap.”

Dat blijkt ook uit eerdere voorbeelden. Zo beet de zaakvoerder van L’Aperi Vino in Hasselt in het zand toen hij naar de rechtbank trok tegen de naam van de nieuwe wijnbar L’aperovino in Maldegem, omdat de twee op zo’n 150 kilometer van elkaar liggen. “De rechtbank neemt mee in overweging of de twee in dezelfde branche én dezelfde regio zitten”, zegt Put. “Over een bloemist en een zonnebankcentrum die allebei ’t Zonnebloempje heten, kan dus geen verwarring ontstaan. De regio afbakenen ligt wat moeilijker. De afstand tussen twee gelijknamige frituren zal voor een rechter kleiner mogen zijn dan tussen twee exclusieve meubelwinkels.”

Niet dat het altijd fout loopt. Zo ligt op de Grote Markt in Antwerpen Cafe Den Engel vreedzaam naast Café Den Bengel. Al is er wel soms verwarring, klinkt het bij die laatste. “Vooral omdat sommige klanten denken dat het één zaak is. Dan komt iemand bij ons op het terras zitten terwijl ze in het café hiernaast een koffie bestelden. Of onze klanten gaan daar naar het toilet.” Zolang de uitbaters daar zelf geen probleem van maken, mag dat, klinkt het nog bij Unizo.