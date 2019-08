Dure tramlijn na jaar afgeschaft

Fiks investeren in een brug om er een tram over te laten rijden en na een jaar de tramlijn alweer afschaffen: het kan in Antwerpen. Reden: de Londenbrug op tramlijn 70 (bij ’t Eilandje) gaat te vaak open waardoor de doorstroming niet gegarandeerd kan worden.

De Lijn ontkent dat de investering nutteloos was. “Het is niet omdat we er nu geen definitieve lijn leggen, dat er nooit één komt. Daarbij, het is een goede zaak dat we die sporen daar nu hebben liggen. Daardoor kunnen we uitwijken bij calamiteiten en evenementen, of wanneer een tram naar de stelplaats moet”, zegt woordvoerder Sonja Loos. (nba)