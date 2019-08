Politie verstopt flitsers onder camouflagenetten: “Voor uw eigen veiligheid”

Camouflagenetten zoals het leger gebruikt om materiaal of voertuigen te verstoppen. Die gebruikt de politie tegenwoordig om over flitscamera’s te leggen.

“Wanneer de radar zichtbaar is vanaf de weg, proberen we hem zo discreet mogelijk te maken om ongelukken te voorkomen. Het is niet ongewoon dat bestuurders plots remmen wanneer ze een flitscamera zien. Zulke gevaarlijke manoeuvres hebben al tot ongevallen geleid. Vandaar de camouflagenetten in sommige omstandigheden”, zegt Sandra Eyschen van de federale politie.

Bij warm weer en wanneer de zon op de radar schijnt, kan het toestel oververhit geraken en uitvallen. De camouflagenetten beschermen ook tegen direct zonlicht”, klinkt het.

Dat de camouflagenetten ook een wapen zijn in de strijd tegen de Facebookgroepen die de flitsplaatsen verklikken, wil niemand bevestigen.