Kan PSV iets beginnen tegen Ajax en wat met de 17 Belgen in de Eredivisie? “

Ook voor de Nederlanders zit het lange wachten erop: vandaag wordt in Zwolle de Eredivisie op gang gefloten met het openingsduel tussen PEC Zwolle en Willem II. Gaat PSV roet in het eten gooien voor titelkandidaat Ajax? En hoe zit het met de nieuwe promotie-degradatieregeling in Nederland? Hoog tijd om vooruit te blikken op de Eredivisie met Neal Petersen, presentator van de populaire voetbalpodcast FC Afkicken.