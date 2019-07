COMMENTAAR. Club Brugge en Genk zijn voorbeelden

Club Brugge heeft een hele weg afgelegd. Herinnert u zich Frederik Stenman, Michael Almebäck, Thomas Høgli, Ivan Trickovski... nog? Club Brugge had niet veel geld. Het kocht veel spelers, speelde een beetje vogelpik in de hoop dat er een pijltje in de roos zou belanden. De genoemde spelers bleken, ondanks het feit dat ze goedkoop waren, nog onvoldoende qua prijs-kwaliteitverhouding.