Koningskoppel Romelu Lukaku-Cristiano Ronaldo in de maak bij Juventus? “Probeer die maar eens af te stoppen”

Snoept Juventus Romelu Lukaku (26) weg voor de neus van Inter? Het begint er meer en meer op te lijken. Volgens goed geïnformeerde Italiaanse bronnen is er een akkoord over een ruildeal tussen Man U en Juventus. Lukaku zou de oversteek maken richting Turijn, Dybala de omgekeerde beweging. Alleen de looneisen van de Argentijn zouden nog een struikelblok kunnen vormen. “Cristiano en Lukaku in één team? Probeer ze dan maar eens af te stoppen”, klinkt het bij twee Serie A-kenners.