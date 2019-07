Radja Nainggolan heeft drie aanbiedingen om uit te kiezen: Fiorentina leidt de dans

In tegenstelling tot Romelu Lukaku is er voor Radja Naing­golan geen plaats in de toekomstplannen van Antonio Conte bij Inter. De 31-jarige middenvelder mag na één seizoen al inrukken bij de club uit Milaan en lijkt op weg te zijn naar Fiorentina.

De club uit Firenze, die deze week ‘bad boy’ Kevin-Prince Boateng in huis haalde, heeft volgens Sky Sport Italia een akkoord met Inter over een uitleenbeurt. De clubs zouden het loon van de ex-Rode Duivel netjes in tweeën willen splitten. Van een aankoopoptie zou er in de huurdeal vooralsnog geen sprake zijn.

Het contract van Nainggolan bij Inter loopt nog tot 2022. De speler zelf zou wel nog zijn ultieme akkoord voor de deal moeten geven. Nainggolan kan ook naar Sampdoria en (ex-club) Cagliari. Zeker is dat ‘Il Ninja’ in Italië wil blijven vanwege zijn zieke vrouw.