De (jonge)man die alles kan: Jonathan David is voorbestemd om het transferrecord van AA Gent te breken

In de perszaal van Viitorul Constanta hangt de FIFA Ultimate Team Card van trainer en clubeigenaar Gheorghe Hagi. In het computerspel krijgt de voormalige Roemeense spelmaker een score van 90 voor dribbelen, 89 voor schieten en 83 voor snelheid. Maar slechts 65 voor fysiek en 43 voor verdedigen. Je kunt niet alles kunnen. Al hebben ze bij AA Gent een 19-jarige Canadees die aardig in de buurt komt: Jonathan David (19). Hij beheerst quasi alle facetten van zijn sport.