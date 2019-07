CLUBNIEUWS. Standard biedt op spits en krijgt goed nieuws uit ziekenboeg, aanvallers van Anderlecht zitten vast

De Belgische eersteklassers leven stilaan toe naar de tweede speeldag in de Jupiler Pro League. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Thorup neemt Martin als derde doelman mee naar Constanta

Opvallend en eerder onbekend gezicht op de luchthaven van Oostende: Timothy Martin werd door Thorup immers opgeroepen om mee af te reizen naar Roemenië. De achttienjarige doelman krijgt omwille van administratieve redenen – UEFA legt specifieke regels op voor de samenstelling van de squad list – de voorkeur op Jari De Busser, die gisteravond in actie kwam met de beloften die een oefenduel afwerkten op bezoek bij Olsa Brakel. (ssg)

ANDERLECHT. Flankaanvallers nog in Congo

Bij Anderlecht vertoeven flankaanvaller Meschack Elia en verdediger Arsène Zola nog in Congo. De twee die overkomen van TP Mazembe missen documenten om ons land binnen te mogen en hopen dat RSCA druk zet.

Albert Sambi-Lokonga trainde wel mee. Zijn revalidatie verloopt goed. Belofte Lucas Lissens, een centrale verdediger, was gisteren eveneens op training. (jug)

ANTWERP. Lamkel Zé terug in A-kern

Didier Lamkel Zé (22) traint weer met de A-kern van Antwerp. De Kameroener stuurde begin dit seizoen zijn kat omdat hij een beter contract wou en zat sinds 24 juni in de B-kern. Bölöni zat niet meteen op zijn terugkeer te wachten, maar gisteren kreeg Lamkel Zé dan toch het sein van het bestuur dat hij weer welkom was op training. Hij deed ’s avonds al mee. “Dat hij bereid was om te komen, is toch al een eerste positieve stap. We gaan nu zien hoe hij erop reageert”, aldus bestuurder Sven Jaecques. “Van wanneer hij weer selecteerbaar is? Het zal nog niet voor morgen zijn, maar hij moet dat zelf afdwingen.” De contractperikelen zijn uiteraard niet van de baan.

Die andere Kameroener, Martin Hongla (21), miste de laatste oefenwedstrijd en de eerste competitiematch in ­Eupen door ziekte. Bij de nieuwkomer werd twee weken geleden malaria vastgesteld. Hongla liep de infectie op in Afrika, maar is nu aan de beterhand. Als vrijdag na de laatste controle het licht op groen wordt gezet, kan hij zaterdag de trainingen hervatten.

Niet alleen Lamkel Zé trainde gisteren met de hoofdmacht. Ook Refaelov (tik op de knie) en Haroun (kneuzing dijbeen) waren opnieuw van de partij. Mbokani bleef binnen voor verzorging en volgde een individueel programma. De topschutter van RAFC had nog te veel last aan de enkel. Normaal sluit hij vandaag (training om 10.30 uur) weer aan. De ticketverkoop voor de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League op de Heizel tegen Viktoria Plzen start vandaag. (dvd, dige)

CERCLE. Fiore traint al mee

De nieuwe linksvoetige Corentin Fiore (24) trainde gisteren al mee. De ex-speler van Standard was einde contract bij Palermo en tekende voor één jaar met optie. Mogelijk debuteert hij zaterdag al, want Serrano is dan geschorst. Er is geen afzondering voorzien morgen. (kv)

GENK. De Vlieger maakte hetzelfde mee als Vukovic

Een afgescheurde achillespees op je 34ste, het is geen kattenpis. Analist Geert De Vlieger is ervaringsdeskundige. Op z’n 33ste kreeg hij met dezelfde blessure te maken als Genk-doelman Danny Vukovic. “Er wacht hem een heel lange revalidatie”, vertelt De Vlieger. “Maar hij zal volledig herstellen en zijn carrière kunnen voortzetten. Pas tegen maart van volgend jaar kan hij misschien weer opduiken. De beschadigde pees moet volledig hersteld zijn.” (rco)

KV KORTRIJK. Boterberg als scheidsrechter

Jan Boterberg leidt de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi. Kortrijk zal gebeten aan de aftrap staan, vorig jaar zorgden de Carolo’s er met hun zege in de laatste minuut voor dat Kortrijk Play-off 1 kon vergeten. Daarnaast verloor de Veekaa de finalematch van Play-off 2 tegen Charleroi. Bij Kortrijk zal D’Haene op het veld staan. De spelersvoorstelling in juli werd voor hem een leuke belevenis. Hij werd verkozen tot Kerel van het seizoen 2019-2020 en had heuglijk nieuws. Zijn vriendin is in verwachting van hun eerste kindje. (gco)

KV MECHELEN. Record abonnementen nu al verbroken

Ondanks het matchfixingschandaal verkocht KV Mechelen opnieuw een recordaantal abonnementen. Terwijl de verkoop nog loopt, gingen al 10.836 seizoenskaarten over de toonbank. Vorig seizoen klokte de zomerverkoop af op 10.835 abonnementen. Het is al de vijfde zomer op rij dat het record wordt gebroken. In 2014-2015 werden 7.129 abonnementen verkocht. Een jaar later waren dat er 8.038, om in 2016-2017 uit te komen bij 9.002 seizoenskaarten. In de zomer van 2017-2018 gingen er 9.819 abonnementen over de toonbank. (blg)

KV OOSTENDE. Hjulsager en Sané onzeker

Verdedigend is de spoeling nog steeds dun bij KV Oostende. Yaya Sané sukkelt nog met een kwaaltje aan zijn voet en is onzeker voor de wedstrijd van zaterdag tegen Cercle. De trainingssessies van vandaag en vrijdag moeten uitsluitsel brengen over zijn inzetbaarheid. Ook Hjulsager (hamstring) is mogelijk out. De Deen werd op Anderlecht gewisseld na een uur, maar die vervanging was op voorhand afgesproken. Hjulsager kampte toen met een kramp, maar lijkt nu toch onzeker. Voorin trainde Guri weer volledig mee. Hij is waarschijnlijk inzetbaar. (jve)

STANDARD. Bod op Roemeen, Ochoa naar ex-club?

Standard heeft een bod van twee miljoen euro (plus doorverkooppercentage) uitgebracht op de Roemeen Denis Dragus van Viitorul. Een akkoord tussen de clubs is er nog niet. AA Gent heeft nog altijd interesse in Agbo, maar de Nigeriaan van Standard is niet de eerste keus.

Ochoa is kandidaat om bij zijn ex-club América Agustin Machesin te vervangen, mocht die naar Porto vertrekken. Goed nieuws uit de ziekenboeg: Avenatti en Oulare kunnen in principe maandag de groepstraining hervatten. (bfa)

STVV. Steppe fit voor Brugge?

Kenny Steppe trainde gisteren nog steeds niet, maar zou fit geraken voor het duel in Brugge. Net als in de voorbereiding legt Brys er deze week stevig de pees op. De kern deinst niet terug voor sessies van meer dan twee uur. “Er werd op alle vlakken fors gewerkt. Technisch, tactisch, noem maar op”, vertelt Elton Acolatse, die niet akkoord was met de kritiek na Moeskroen. “Het klopt dat Botaka en ik de enige flankspelers zijn. Er moeten spelers bijkomen, dat zou goed zijn voor iedereen. Maar ons afmaken na één match is niet netjes.” (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Al acht uitmatchen zonder zege op zondag

Waasland-Beveren sluit zondagavond om 20 uur speeldag 2 van onze competitie af met een match op verplaatsing bij Antwerp FC. De statistieken spreken alvast niet in het voordeel van de Waaslanders, want van de laatste acht uitwedstrijden op een zondag konden ze geen enkele wedstrijd winnen. Voor deze verplaatsing is de combiregeling van kracht. Volwassenen betalen twintig euro voor een ticket, kinderen jonger dan 16 jaar betalen vijf euro. (whb)