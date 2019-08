Noord-Koreaan opgepakt in Zuid-Korea nadat hij grens overstak

Een Noord-Koreaanse man is in Zuid-Korea opgepakt nadat hij de grens overstak. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap, dat zich beroept op legerbronnen.

De man stak woensdag de grens over in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen.

“De niet-geïdentificeerde persoon is een Noord-Koreaanse man. De bevoegde overheidsinstantie is hem aan het ondervragen over zijn motieven”, klinkt het in een korte mededeling. Details over de identiteit van de Noord-Koreaan zijn niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk of hij wilde overlopen.

Sinds het einde van de Koreaanse oorlog (1950-1953) zijn volgens officiële cijfers van Seoel meer dan 30.000 Noord-Koreanen de grens overgestoken. Het valt niet vaak voor dat mensen dat doen in de gedemilitariseerde zone. De meesten die willen vluchten, doen dat via China.