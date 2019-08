Joe Biden langs alle kanten aangevallen tijdens tv-debat van Democraten: “Vond je massadeportaties onder Obama een goed idee?”

Tijdens het tweede televisiedebat in Detroit waarin de Amerikaanse Democratische presidentskandidaten het tegen elkaar opnemen, heeft vooral Joe Biden zich moeten verdedigen tegen de aanvallen van zijn concurrenten. Biden ligt voorop in de peilingen, waardoor zijn tegenstanders vooral hem viseerden.

Omdat er meer dan twintig Democratische kandidaten zijn voor de Amerikaanse voorverkiezingen, vonden twee televisiedebatten plaats. Het eerste werd gevoerd in de nacht van dinsdag op woensdag Belgische tijd.

Tijdens het tweede debat confronteerden verschillende tegenstanders Biden met zijn verleden als vice-president onder Barack Obama. Ze bekritiseerden onder meer de massale deportaties van illegale migranten. Ook rond andere onderwerpen zetten ze Biden onder druk.

Leren uit fouten

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, herhaalde de vraag of hij de massadeportaties onder de regering van Obama achteraf als een vergissing beschouwde en of hij Obama er tegen adviseerde. Senator Cory Booker verklaarde dan weer herhaaldelijk dat Biden zijn verleden in de Obama-regering niet kan ontlopen. Julian Castro, die ook minister was onder Obama, zei dat niet iedereen zou leren uit fouten uit het verleden, doelend op Biden.

Biden benadrukte dat hij vice-president is geweest en geen president. Hij verklaarde niet welk advies hij aan Obama had gegeven, maar verdedigde wel het migratiebeleid van de voormalige president. Hij verzekerde dat er onder hem geen massale deportaties zullen plaatsvinden. Hij wees ook Castro met de vinger en zei dat de regering ook geen bezwaren had gemaakt.

Onbetaalbaar

Rond het thema gezondheidszorg werd Biden vooral aangevallen door de Californische Kamala Harris. Zij had hem al tijdens de eerste televisiedebatten eind juni in Miami onder druk gezet. Volgens Harris zouden miljoenen Amerikanen uit de boot vallen bij het ziekteverzekeringsplan van Biden. Hij wees er dan weer op dat haar plan onbetaalbaar is.

Ook bij andere thema’s zoals de hervorming van justitie en genderkwesties, vuurden zijn concurrenten op Biden. Hij probeerde de aandacht nog af te leiden door de huidige president Donald Trump te bekritiseren, maar zonder al te veel succes.

Tijdens zijn slotwoord riep Biden de kiezers op om voor hem te stemmen om nog eens vier jaar Trump te vermijden. “Wij kiezen voor de wetenschap in plaats van fictie, hoop in plaats van angst, eenheid in plaats van verdeeldheid”, klonk het.