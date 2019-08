Belg in ziekenhuis geslagen in Panama: “75.000 euro nodig om uit deze nachtmerrie te ontsnappen”

Didier Spautz woont al een hele tijd in Panama. Na een aanval in zijn café is hij er heel slecht aan toe. Foto: Facebook

Een Belg ligt zwaargewond in een Panamees ziekenhuis nadat hij aangevallen werd in een rooftop bar. Didier Spautz, een Brusselaar, moet gerepatrieerd worden naar ons land en daarvoor hebben familieleden een crowdfunding opgestart. Ze zoeken 75.000 euro. “Help ons uit deze nachtmerrie”, zegt z’n schoonzus.

Didier Spautz woont en werkt al een hele tijd in Panama, waar hij in het noorden van het land een rooftop bar, Laylow Bocas, uitbaat met zijn partner. Maar onlangs liep het hélemaal mis, toen een werknemer hem langs achteren aanviel in zijn zaak, vertelt zijn schoonzus Lola Lavaud. “Die werknemer viel hem aan en wurgde hem, tot Didier bewusteloos neerviel. De schade was groot: meer dan de helft van z’n hersenen kreeg een tijd geen zuurstof. Nadien had hij enorm veel pijn in z’n arm en hoofd, was zijn zicht in één oog beperkt tot 80 procent en had hij evenwichtsproblemen. Toch zette het lokale ziekenhuis hem terug op straat, met de melding dat hij oké was.”

Daags nadien werd de situatie alleen maar erger. “Didier stortte in en kon niet meer bewegen. De buren hielpen om hem terug naar het ziekenhuis in Bocas te brengen”, vertelt Lola. “Daar werd hij vervoerd naar het Canguinola-ziekenhuis, waar hij een CAT-scan zou krijgen. Alleen: op die scan moest Didier een dag wachten. Hoewel de monitor constant aangaf dat Didier niet goed kon ademen, zei het personeel dat de machine kapot was. Pas negen uur later toonde de CAT-scan aan dat Didier in een kritieke toestand was en dat hij daar niet behandeld kon worden.” Didier werd volgens zijn schoonzus wéér naar een ander ziekenhuis gebracht. “Dat duurde opnieuw vijf uur, dit keer naar een privéziekenhuis, waar een neuroloog een MRI uitvoerde.”

Laylow Bocas, de zaak van Spautz waar hij aangevallen werd. Foto: Facebook

De gevolgen zijn enorm: “Didiers linkerarm en -been zijn verlamd en op de MRI zijn problemen in de aorta te zien. Hij heeft ook slikproblemen. Sinds de aanval heeft hij niet gegeten of gedronken. Hij moet ook aldoor hoesten, waardoor hij amper kan slapen.”

Privéziekenhuis

Naast de medische kant, is er ook een enorm financieel probleem. “De ziekteverzekering dekt enkel behandelingen in openbare ziekenhuizen. Alles wat in het privéziekenhuis is gebeurd moeten we zelf betalen. Bovendien zouden we Didier willen laten repatriëren naar België. De ziekenhuisrekeningen lopen nu al op tot 60.000 euro en het overvliegen zou 15.000 euro kosten.”

De familie heeft daarom een crowdfundingscampagne opgezet. “We voelen ons zo verdrietig en bang en elke hulp die ons uit deze nachtmerrie kan helpen is méér dan welkom.” Momenteel is al zo’n 12.500 euro ingezameld.