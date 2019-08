R. Kelly spreekt over misbruik: “Die vrouwen zijn gewoon misnoegde groupies”

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly heeft zich voor de rechter in Chicago fors uitgelaten over de klachten die tegen hem lopen. Hij vindt zichzelf géén gevaar voor de samenleving, wil zijn proces in vrijheid afwachten en noemt de beschuldigingen - minderjarigen aanzetten tot ontucht en maken van kinderporno - nonsens. “Die vrouwen zijn gewoon misnoegde groupies”, zeiden zijn advocaten.

R. Kelly wil, in de aanloop naar zijn proces, niet meer in de gevangenis zitten en zette daarvoor de grove middelen in. Zijn advocaten gingen in de aanval en noemden de vijf aanklagers “verbolgen groupies”. Ze deden na al die jaren pas aangifte door een documentaire en een “agressieve, luide openbaar aanklager” die slachtoffers opriep zich te melden. De juristen prikten vooral in de richting van één van de vijf, die niét minderjarig zou geweest zijn toen ze R. Kelly leerde kennen. Door erop te wijzen dat ze eerder promiscue is geweest, hopen ze haar getuigenis te verzwakken.

De vrouwen kwamen zelf naar R. Kelly zeggen de advocaten. “Ze vochten onderling om aandacht, namen vrijwillig contact met hem op, kwamen naar zijn shows en verlangden naar hem”, staat in de rechtbankpapieren die showbizzwebsite TMZ kon bemachtigen.

R. Kelly werd begin juli gearresteerd en mocht nog niet op borg uit de gevangenis komen. Als hij veroordeeld wordt, riskeert hij tot 195 jaar celstraf.