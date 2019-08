Cipiers in Brugge weigeren werk aan te vatten na incidenten met gewelddadige gedetineerden

Brugge - Het rommelt nog steeds heel erg in de gevangenis van Brugge na het gewelddadige incident tegen drie cipiers vorige week. De cipiers in heel de gevangenis weigerden donderdagochtend het werk aan te vatten. De onderhandelingen met de directie zitten al enkele dagen in een impasse. “De kans bestaat inderdaad dat het vandaag tot een staking komt”, zegt ACOD-secretaris Gino Hoppe.

Het gewelddadige incident een week geleden waarbij de Tsjetsjeens worstelaar Izyaur Mutaliev (28) drie cipiers in het ziekenhuis klopte, zindert nog stevig na in de gevangenis van Brugge. Het personeel werkt sindsdien in een minimaal regime, waarbij de gedetineerden op de afdeling Hoge Veiligheid onder meer hun cel niet meer mogen verlaten.

Eén van de eisen van de cipiers was ook dat de “gevaarlijkste gedetineerde” Ringo De Witte (45) met hoogdringendheid naar het FCP in Gent voor geïnterneerden werd overgebracht. Op die eis kwam woensdag een antwoord dat de transfer voor mogelijk in augustus zou zijn. De gedetineerde in kwestie zou ondertussen naar een strafcel op de vrouwenafdeling van de Brugse gevangenis zijn geplaatst. En dat zint het personeel niet. “Alles gebeurt hier met het minste overleg met het personeel”, zegt vakbondssecrataris Gino Hoppe (ACOD).

Ringo De Witte Foto: fvv

De onderhandelingen tussen cipiers en directie zitten volgens de vakbonden al enkele dagen in een impasse. De cipiers maakten een hele eisenbundel over, maar het antwoord van de directie is volgens hen allesbehalve. “De directie treedt heel laks op”, zegt Hoppe. “Ik heb de indruk dat ze niet beseffen wat er gebeurd is. Bij het incident vorige week konden er dodelijke slachtoffers gevallen zijn. Het is logisch dat het personeel nu reageert.”

De cipiers in heel de gevangenis hebben volgens Hoppe donderdagochtend geweigerd om het werk aan te vatten. “De kans bestaat inderdaad dat het vandaag tot een staking komt”, zegt hij.

Het Gevangeniswezen maakte eerder deze week bekend dat naast de Tsjetsjeense worstelaar ook nog drie andere gedetineerden de afdeling Hoge Veiligheid zullen verlaten. Dat zou volgens onze informatie donderdag al gebeuren.