Bestuurder van ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek geïdentificeerd: wagen slipte op natte tramsporen

Schaarbeek - De bestuurder die zaterdagavond in Schaarbeek met zijn wagen over kop ging en vervolgens op de loop ging, is geïdentificeerd en zal in de komende dagen verhoord worden, zegt het parket. Bij het ongeval raakte een 17-jarige passagierster van de wagen zwaargewond. Ook de bestuurder raakte lichtgewond, zo blijkt nu.

Het ongeval vond zaterdagavond omstreeks 21 uur plaats, op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat in Schaarbeek. Een wagen ging er aan het slippen op de natte tramsporen en ging over de kop. De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig kruipen en nam te voet de vlucht, maar liet daarbij zijn passagierster achter. Dat 17-jarige meisje was zwaargewond geraakt en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar heeft haar toestand zich sindsdien gestabiliseerd.

Sinds het ongeval was de politie op zoek naar de gevluchte bestuurder. Volgens het parket is die nu geïdentificeerd en zal hij in de komende dagen verhoord worden.

14-jarig meisje

Op en in de buurt van deze Helmetsesteenweg deden zich de afgelopen weken verschillende ongevallen voor. Op datzelfde kruispunt werd een 14-jarig meisje half juni aangereden door een automobilist die zonder rijbewijs reed na een eerdere veroordeling voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Eind juni raakte, iets verder op de steenweg, een bejaarde vrouw lichtgewond bij een ander ongeval.

De gemeente Schaarbeek maakte ondertussen bekend dat er extra snelheidscontroles komen. De lokale politie zal een eigen Lidar krijgen., die een verviervoudiging van het aantal controles mogelijk moet maken.