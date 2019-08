Bild: “Dodi Lukebakio legt medische testen af in afwachting van recordtransfer”

Volgens het Duitse Bild is onze landgenoot Dodi Lukebakio vandaag in Berlijn om medische testen af te leggen bij Hertha BSC. De nummer elf van de Bundesliga zou 20 miljoen euro veil hebben voor de 21-jarige belofteninternational, die daarmee hun duurste transfer ooit zou worden. Lukebakio komt over van het Engelse Watford.

Er zou bij Hertha een contract voor vijf seizoenen wachten op de Belgische U21-international. Vorig seizoen maakte Lukebakio nog furore in de Bundesliga als huurling bij Fortuna Düsseldorf. Aan de zijde van Benito Raman was het jeugdproduct van Anderlecht daar goed voor tien doelpunten en vier assists in de Bundesliga en nog eens vier goals in de DFB-Pokal.

Raman versierde eerder deze zomer al een droomtransfer naar Schalke 04 en ook Lukebakio zou nu dus een grote slag slaan. Bij Hertha zou Lukebakio ploegmaat worden van Rode Duivel Dedryck Boyata, die in mei werd weggeplukt bij het Schotse Celtic.