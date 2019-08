Stadsarbeider let even niet op en zet haag in lichterlaaie

Brugge - Op de parking van de sporthal van de Koude Keuken in Sint-Andries vatte vanmorgen een haag vuur. Een stadsarbeider was er omstreeks 7 uur bezig met het verwijderen van onkruid met een gasbrander. Maar hij was even onoplettend en zette daardoor de haag in lichterlaaie.

De brandweer werd opgetrommeld en zij konden het vuur zeer snel blussen. Uiteindelijk liepen een tuinhuis dat vlak achter de haag stond geen schade op. De haag zelf werd wel over een afstand van zo’n vier meter verbrand. Het gaat om een haag die eigendom is van de stad Brugge. “Aan private eigendommen was geen schade”, klinkt het bij de politie. “Het ging duidelijk om een accidentele brand.”