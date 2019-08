Ook Charleroi vangt het grote geld: Lille betaalt minstens 12 miljoen voor Osimhen

De Belgische clubs blijven deze zomer maar langs de kassa passeren. Deze keer is het de beurt aan Charleroi, dat zijn Nigeriaanse topschutter van vorig seizoen Victor Osimhen (20) voor twaalf miljoen euro verkocht heeft aan het Franse Lille. Via bonussen kan die prijs nog oplopen tot 14 miljoen euro, plus 15% op de meerwaarde van de doorverkoop.