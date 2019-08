Juli was maar iets warmer dan gemiddeld

Ondanks de hittegolf, was de maand juli slechts iets warmer dan gemiddeld. Dat zegt het KMI in zijn klimatologisch overzicht van vorige maand. Juli 2019 kende een gemiddelde temperatuur van 19,5 °C, waar dat normaal 18,4°C is.

De maand begon eerder fris. Tot de 16de lagen de temperaturen in Ukkel meestal iets onder de normalen. Vanaf de 17de stegen de temperaturen tot boven de normalen met extreem hoge waarden van de 23ste tot en met de 26ste. De laatste dagen van de maand schommelden de temperaturen rond de normalen.

Hoewel de gemiddelde temperatuur het niet toont, was er naar het einde van de maand toe een korte en zeer intense hittegolf. Van de 22ste tot en met de 26ste daalden de maximumtemperatuur in Ukkel niet onder 25 °C en registreerde het KMI vier dagen met maxima ver boven 30 °C. Het meest spectaculaire record werd op de 25ste gebroken: die dag registreerde het KMI in Ukkel een maximumtemperatuur van 39,7 °C, waarmee het vorige record van 36,6 °C in 1947 ruimschoots werd verbroken (metingen vanaf 1901). Tijdens deze hittegolf registreerde het KMI hier ook de hoogste minimumtemperatuur ooit: op de 25ste werd het niet kouder dan 23,5 °C (vorig record: 22,3 °C op 18 juni 2002).

Ook in de rest ons land bereikten we een nieuw record voor de maximumtemperatuur (metingen vanaf 1954). Het ‘oude’ record van 2015 en 2018 (38,8 °C) sneuvelde al op de 24e. In Angleur (Luik) registreerde het KMI die dag een eerste keer een temperatuur van minstens 40 °C. Op de 25ste werden echter in meer dan de helft van de beschikbare meetpunten een maximum van minstens 40 °C bereikt, met als absoluut maximum 41,8 °C in Begijnendijk. “Die dag werden de lokale records verbroken in al onze meetpunten waarvan we de metingen al hebben ontvangen. Dat zijn er een 100-tal”, zegt het KMI.

Deze maxima staan in schril contrast met de laagste temperatuur die er deze maand werd geregistreerd: in Elsenborn (Bütgenbach) daalde de temperatuur op de 8ste tot 1,6 °C .

Er waren daarnaast zeer weinig neerslagdagen in Ukkel: er viel 52,8 mm neerslag -normaal is dat 73,5 mm- op slechts 7 dagen (normaal: 14,3 dagen). Enkel in 1989 en 2018 waren er minder neerslagdagen (5 dagen). Meer dan de helft van dit totaal viel op de 27ste: 31,8 mm.

Voorts was juli een zonnige maand: in totaal scheen de zon 237 uur en 17 minuten, waar dat normaal 200 uur en 42 minuten is. En het was tot slot ook een kalme maand: de gemiddelde windsnelheid voor Ukkel bedroeg: 2,9 m/s, normaal is dat 3,2 m/s.