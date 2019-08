Politieachtervolging eindigt met crash op snelwegparking in Kruibeke

Kruibeke - Een politieachtervolging is woensdagavond geëindigd met een crash op de snelwegparking van de E17 in Kruibeke. De interventie was begonnen nadat de lokale politie van Zwijndrecht een Mercedes wou controleren en de bestuurder ervan wegvluchtte. Ter hoogte van de parking verloor de bestuurder de controle over het stuur en reed in op de vulkranen van de brandstoftanks van het tankstation en een verkeersbord.

De auto kwam vast te zitten op het betonblok dat rond het verkeersbord zat. Agenten konden de bestuurder die alleen in de wagen zat ter plaatse in de boeien slaan. De concrete aanleiding voor de achtervolging is voorlopig nog niet geweten.

Door het ongeval trad de noodprocedure van het tankstation in werking. De leidingen langs waar de brandstoftanks van het tankstation gevuld worden bleken beschadigd te zijn. Techniekers moesten ter plaatse komen om alles te herstellen en de pompen opnieuw in werking te stellen. Daardoor kon er enkele uren niet getankt worden.

Foto: bfs