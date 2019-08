Club Brugge en Jupiler Pro League breken alle records: nooit eerder vloeide er zoveel geld binnen

Club Brugge heeft zich vanochtend tussen 10u30 en 12u verzekerd van dertig miljoen euro aan transferinkomsten. 18 miljoen voor Arnaut Danjuma, 12 miljoen voor Marvelous Nakamba. Om dat even in perspectief te stellen: dat is ongeveer evenveel als alle Belgische clubs samen een aantal jaar geleden binnenhaalden op een hele zomer (die van 2012 of die van 2010, bijvoorbeeld). Alle transferrecords liggen aan diggelen, en de mercato is nog maar halverwege.

Doordat Club Brugge eerder deze zomer ook al Wesley Moraes (25 miljoen) en Stefano Denswil (6 miljoen) verkocht, is er halfweg de mercato een nieuw record. Nooit eerder haalde een Belgische club zoveel geld binnen in één transferperiode. Tot voor deze zomer stond dat record op naam van Anderlecht. Dat haalde in de zomer van 2017 door de recordtransfer van Youri Tielemans in totaal 37,50 miljoen euro op. Club Brugge zit nu al aan ruim 60 miljoen euro transferinkomsten.

LEES OOK. Club Brugge bevestigt ook vertrek Nakamba en haalt op enkele uren tijd 30 miljoen euro op

LEES OOK. Bournemouth kondigt komt Danjuma aan, Club Brugge incasseert 18 miljoen euro

Ook Genk heeft het record van Anderlecht in 2017 overigens al gebroken. Door de transfers van onder andere Leandro Trossard (20 miljoen), Ruslan Malinovskyi (13 miljoen), Joseph Aidoo (8 miljoen) en Marcus Ingvartsen (1,5 miljoen) zitten de Limburgers nu al aan 43 miljoen inkomsten. En dan moeten uitblinkers Sander Berge en Ally Samatta nog ten gelde worden gemaakt.

Alle Belgische clubs samen incasseerden intussen al meer dan 200 miljoen euro. Ook dat is nu al een absoluut record. Twee jaar geleden pas werd de magische grens van de 100 miljoen voor het eerst gebroken. Vorige zomer klokten de Belgische clubs nog af op 120 miljoen euro transferinkomsten, maar we lijken nu al op weg naar meer dan een verdubbeling.