Belgische vader vergeet kindje tijdens het tanken in Duitsland en rijdt weg

Een Belgisch gezin was ei zo na met een gezinslid minder teruggekomen van vakantie. Tijdens een korte stop aan een tankstation in Duitsland was de 9-jarige dochter uit de wagen gekropen zonder dat iemand dat gemerkt had. De vader tankte, betaalde en reed nietsvermoedend weg. Gelukkig kwam alles goed.

Het Belgische gezin stopte woensdag rond 16 uur aan een tankstation in het Duitse Rastanlage Steigerwald-Nord. De vader stapte uit om te tanken terwijl zijn vrouw en twee kinderen in de wagen lagen te slapen. Maar wat de man niet zag, was dat zijn 9-jarige dochter wakker was geworden en uit de auto was gekropen.

Terwijl hij ging betalen, was het meisje het tankstation binnengelopen. De vader had daar niets van gemerkt en reed gewoon weg. Het personeel van het tankstation en andere reizigers zagen het meisje en ontfermden zich over haar. Eenvoudig ging dat niet, want ze begrepen elkaar niet. De politie werd er dan maar bijgehaald.

Pas toen Belgische toeristen opdaagden, kon het meisje ondervraagd worden. Ze kende het gsm-nummer van haar ouders uit het hoofd en zo konden die op de hoogte gebracht worden. Ongeveer op hetzelfde moment was de moeder wakker geworden en had ze vastgesteld dat er een kind te weinig in de wagen zat. Ook zij belde de politie meteen.

Ongeveer een uur later konden de ouders en hun dochter herenigd worden aan het tankstation.