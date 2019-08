Vier gevangenen bij overplaatsing na opstand gestikt in Brazilië

In Brazilië zijn vier gedetineerden die begin deze week betrokken waren bij dodelijke rellen, omgekomen tijdens een overplaatsing naar een andere gevangenis. De omstandigheden van hun overlijden worden onderzocht, zo meldde het ministerie van Openbare Veiligheid van de deelstaat Pará woensdag.

De mannen werden dinsdag samen met 26 andere gevangenen in een voertuig getransporteerd van de gevangenis in Altamira, waar 58 doden vielen bij grootschalige rellen, naar het 500 kilometer verder gelegen Marabá. Daar zouden ze worden ondergebracht in eenzame opsluiting. Het viertal werd echter gestikt in twee van de vier cellen in het transportvliegtuig aangetroffen.

In de gevangenis in Altamira waren maandag rellen uitgebroken tussen twee rivaliserende drugsbendes. De leden van de ene bende zouden erin geslaagd zijn binnen te dringen in een andere sectie van de gevangenis. Het geweld was rond 7 uur ’s ochtends uitgebroken en duurde tot kort voor de middag. Verschillende gedetineerden werden onthoofd of raakten verstikt door een brand die werd aangestoken.