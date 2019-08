Taxichauffeur plots gedwongen om vroedman te worden tijdens bevalling in zijn wagen

Dit koppel beleefde vorige maand in New York een taxirit die ze nooit zullen vergeten. Nog voor een zwangere vrouw en haar vriend arriveerden bij het ziekenhuis, kwam hun baby al ter wereld. De paniek bij het koppel was groot toen het grote moment aanbrak, maar gelukkig kon chauffeur Luis Leonardo zich ijzig kalm houden en de nodige instructies geven. “Je moet blijven ademen, mevrouw.”

De bevalling verliep bijzonder vlot. Amper een minuut nadat de vrouw voelde dat haar weeën waren begonnen, kwam de baby al ter wereld. “Daar is je kind, het is voorbij nu”, zei de chauffeur ter geruststelling. “Maak het gezichtje schoon, bel het ziekenhuis en jullie dokter.”

De kalmerende woorden van de chauffeur misten hun effect niet, al had Leonardo kort nadien ook een onverwachte eis voor het koppel. “Jullie gaan me wel extra moeten betalen voor het schoonmaken van de auto”, aldus de man. “Ik zei nog dat we te ver van het ziekenhuis waren.”

