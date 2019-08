Telenet “diep ontgoocheld” over tariefvoorstel voor toegang tot kabel

Telenet is “diep ontgoocheld” over het tariefvoorstel dat de telecom- en mediaregulatoren in België begin vorige maand op tafel gelegd hebben voor de toegang tot de Telenet-kabel. Het voorstel van een huurtarief voor andere operatoren om het netwerk te gebruiken, zal Telenet betwisten tijdens de consultatieperiode.

Nu het BIPT en de regionale mediaregulatoren (in Vlaanderen is dat de VRM) hun voorstel geformuleerd hebben, kunnen alle betrokken partijen reageren. Tegen eind dit jaar zouden de tarieven voor de periode 2019-2023 dan vastgelegd worden.

Maar Telenet kan zich dus allerminst vinden in het tariefvoorstel. “Wij zijn diep ontgoocheld over het huidige resultaat, dat geen rekening houdt met onze input en commentaar”, zegt CEO John Porter in het persbericht met de halfjaarcijfers. Telenet verwijt de regulator dat hij niet alle kosten heeft meegeteld in de berekening. “De voorgestelde groothandelsprijs ligt onder onze kosten”, zegt Chief Corporate Affairs Ann Caluwaerts. “Je moet geen grote economist zijn om te beseffen dat er niet meer geïnvesteerd zal worden als die investeringen niet meer kunnen worden gerecupereerd.”

Foto: Photo News

Financieel directeur Erik Van den Enden, nog maar een jaar aan de slag bij Telenet, kijkt met verbazing naar het principe van de openstelling van het netwerk, die de overheid jaren geleden al opgelegd heeft. “Ik heb nog geen enkele industrie gezien waarbij je een investering doet en die een beetje later moet delen met de concurrentie. Ik kom van AB InBev. Als wij 100 miljoen euro investeerden in China, was er geen enkele regulator die twee dagen later kwam zeggen dat we de fabriek moesten open zetten voor Heineken en Carlsberg.”

Rem op investeringen

Net als Proximus dreigt Telenet met een rem op de investeringen als de regulator niet inbindt. “Dan gaan we naar een situatie waarbij het net goed genoeg is. Maar dat is niet consistent met de ambities van Vlaanderen om een economische topregio uit te bouwen, met topinfrastructuur op vlak van telecom”, zegt Van den Enden. “Nu leggen we veel nadruk op de kwaliteit van de netwerken van Poperinge tot Bertrix. Als je nu naar 5G kijkt: in Antwerpen, Gent en Namen zal dat er wel komen. De vraag is echter of er ook 5G zal zijn in Poperinge en Genk. Waarschijnlijk gaan we naar een situatie waarbij de middelen ingezet worden waar er wel een return kan zijn.”

Onder meer operator Orange kijkt al langer uit naar de nieuwe prijzen, omdat hij een “internet only”-aanbod wil lanceren. Hij vindt de huidige toegangsprijzen te hoog en vindt dat de voorstellen in de goede richting gaan. Als de beslissing toelaat een rendabel aanbod te lanceren, zal Orange dat zo snel mogelijk doen, klonk het vorige week.

Grote concurrent Proximus is dan weer ongerust over het tariefvoorstel, bleek eerder deze week. Het bedrijf vreest dat de eigen glasvezelkabel onverkoopbaar wordt door een te goedkope Telenet-kabel.