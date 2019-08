Kylian Hazard is rijbewijs 15 dagen kwijt: Cercle Brugge-speler reed 240 km/u op snelweg

Roeselare - Kylian Hazard, de bij Cercle Brugge voetballende broer van Thorgan en Eden, is woensdag rond 17.50 uur gevat door de politie toen hij tegen een snelheid van meer dan 240 kilometer per uur over de E403 reed. Hij is zijn rijbewijs 15 dagen kwijt.

De 23-jarige Kylian Hazard was woensdagavond om 17.50 uur met zijn Audi S3 Sportback onderweg naar huis in het Henegouwse ’s Gravenbrakel toen hij op de E403 richting Doornik, ter hoogte van Roeselare, gezien werd door een politiewagen. Hij reed op dat moment meer dan 240 kilometer per uur.

Het was een karwei voor de agenten om hem te intercepteren. Waarom de voetballer zo overdreven snel reed, is niet bekend. “Er was op dat moment nochtans redelijk wat verkeer”, zegt Tom Janssens van het parket van Kortrijk. De snelheidsduivel zal zich binnenkort mogen verantwoorden voor de politierechter.

Cercle

Kylian Hazard (23) is de jongere broer van Rode Duivels Eden en Thorgan, die bij Real Madrid en Borussia Dortmund voetballen. Hij tekende in mei een contract voor vier seizoenen bij Cercle Brugge, dat hem overnam van Chelsea. Zaterdag deed hij nog de hele wedstrijd mee in de 0-2-nederlaag tegen Standard.

Een zware voet is bij wel meer profvoetballers en gewezen spelers een probleem. Zo liep de 44-jarige Khalilou Fadiga, een ex-speler van Club Brugge, in mei nog een rijverbod van 30 dagen op na een zoveelste snelheidsovertreding. Ook Jordan Lukaku - drie jaar rijverbod - en Yassine El Ghanassy liepen al veelvuldig tegen de lamp. Die laatste liep vorig jaar nog een boete van 10.000 euro en een rijverbod van twaalf maanden op. Hij zag zijn Porsche 911 Carrera ook verbeurdverklaard worden.