Club Brugge-trainer Clement over het vertrek van Danjuma en Nakamba: “Ik ben niet gefrustreerd”

Na de miljoenenverkoop van Arnaut Danjuma en Marvelous Nakamba kan Club Brugge-trainer Philippe Clement niet uitsluiten dat er nog spelers vertrekken. “Alleen de trainer van Manchester City kan zeggen dat er zeker niemand vertrekt”, zegt Clement. “Als je de trainer van Club Brugge bent weet je dat de verkoop en de koop van spelers erbij hoort.”

Club Brugge speelt vrijdagavond zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen STVV, maar de persconferentie in het oefencentrum in Westkapelle stond donderdag in het teken van de transfers. Met Wesley Moraes, Stefano Denswil, Arnaut Danjuma en Marvelous Nakamba zijn nu vier (gewezen) sterkhouders van Blauw-Zwart vertrokken. In hun plaats kwamen er met David Okereke, Simon Deli en Percy Tau drie belangrijke vervangers. Alleen op een nieuwe nummer zes is het nog wachten.

“Ik kan nog geen punten op tien geven voor de inkomende transfers om de simpele reden dat de transferperiode nog niet gedaan is. Tot 1 september is dat een realiteit waar elke trainer mee moeten leven. Ik ben niet gefrustreerd want ik weet dat dit bij het spel hoort.”

Behalve een nummer zes staan ook nog een linksachter en mogelijk een doelman (Jean Butez?) op het lijstje. “De prestaties van de doelmannen zijn voorlopig degelijk, zonder te excelleren. We hebben nog een maand tijd om dit verder te analyseren.”

