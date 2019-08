ING-topman wil minimumrente afschaffen, maar krijgt meteen tegenwind uit politieke hoek: “Blijf van het spaargeld van de mensen af”

Een Belg die zijn of haar geld dezer dagen parkeert op een spaarboekje, krijgt daar slechts 0,11 procent rente voor in ruil. Een wettelijk vastgelegd minimum, maar zelfs dat is veel banken een doorn in het oog. Dus stelde ING-topman Erik Van Den Eynden donderdag voor om dat minimum naar nul terug te brengen. Op politiek vlak lijkt er echter weinig animo om mee in te gaan in die denkpiste. “We moeten van de mensen hun spaargeld afblijven”, aldus Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Banken moeten wettelijk minimaal 0,11 procent rente (0,01 procent rente plus 0,1 procent getrouwheidspremie) betalen op spaarboekjes. Een pleister op een houten been voor de spaarder, en pijnlijk voor de banken. Die raken dat vele geld van de o zo spaarzame Belgen namelijk niet kwijt: het uitdelen aan iedereen die een lening wil aangaan houdt risico’s in. En het parkeren bij de Europese Centrale Bank kan ook niet zomaar, want die rekent 0,10 procent depositorente aan een poging om de rente laag te houden en zo de economie te stimuleren. Lees: de Belgische banken raken uw geld niet kwijt, en ze moeten betalen om het bij te houden.

Naar nul

ING-topman Erik Van Den Eynden wil het debat over de minimumrente dan ook graag (her)openen. “De beslissing over de minimumrente dateert van drie jaar geleden. Toen wisten we nog niet dat alle rentetarieven negatief zouden worden. Laat ons met sectororganisatie Febelfin een sereen debat voeren met de minister van Financiën”, klonk het donderdagochtend bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten. Terzijde: ING België boekte in de eerste zes maanden van dit jaar 435 miljoen euro winst, een stijging met 14,4 procent.

Van Den Eynden stelt daarom voor om het wettelijke minimum te verlagen tot nul. Zijn bank rekent sommige van haar bedrijfsklanten nu al een negatieve rente aan, ze moeten dus betalen om hun geld bij de bank te stallen. “Bedrijven begrijpen dat, maar voor gewone privéklanten ligt dat moeilijker. Een nulrente lijkt me daar beter te begrijpen”, aldus de topman.

“Geen draagvlak”

Vraag is of het pleidooi van Van Den Eynden weerklank zal vinden. Hij is niet de eerste die de minimumrente in vraag stelt: zijn voorganger Rik Vandenberghe deed het drie jaar geleden al eens, en sindsdien stonden ook voormalig Febelfin-voorzitter Michel Vermaerke, KBC-topman Johan Thijs, Belfius-voorzitter Jos Clijsters en zijn collega Marc Raisière allemaal al eens aan de klaagmuur.

Toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wilde van de afschaffing van de minimumrente echter niet weten, en ook nu lijkt er weinig animo voor zo’n beslissing. “0,11 procent is al bijzonder weinig. Er lijkt me dan ook helemaal geen draagvlak te zijn voor een afschaffing van de minimumrente. Niet bij ons, en voor zover ik het kan inschatten evenmin bij de andere partijen”, aldus Stefaan Van Hecke (Groen), voorzitter van de Kamercommissie Economie.

“De rente is al laag genoeg, we moeten van de mensen hun spaargeld afblijven”, klinkt het ook bij Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Dat een minimumrente snijdt in de winstmarges van de banken? We hebben de banken ten tijde van de bankencrisis al gered met publiek geld, dan is het onkies van de banken om nu te snijden in het geld van datzelfde publiek om meer winst te maken. Of dit een agendapunt wordt bij de regeringsonderhandelingen? We willen over alles praten, maar ons uitgangspunt is dat wij vinden dat het minimum behouden moet blijven.”