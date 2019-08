Anderlecht-trainer Simon Davies over de keeperskwestie: “Thomas Didillon toonde zich al heel moedig”

Anderlecht is op dit moment de transfer van Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge aan het afronden. Mogelijk is die al speelgerechtigd zondag tegen Moeskroen. Op de persconferentie van trainer Simon Davies was de keeperskwestie uiteraard een thema

“Over de nieuwe keeper kan ik niets zeggen. Dat proces is aan de gang, maar het is nog niet officieel”, aldus Davies. “Natuurlijk is het belangrijk dat we een goed meevoetballende keeper hebben. Ons spelsysteem is gebaseerd op balbezit en daarbij is de doelman één van de elf jongens die moeten meespelen. Het duurt echter een tijdje om dat systeem onder de knie te krijgen.”

Huidig doelman Thomas Didillon ging wel al een paar keer in de fout en na de match tegen KV Oostende kwam er veel kritiek op zijn voetenwerk. “Thomas heeft zich al heel moedig getoond”,vervolgde Davies. “Wat we vragen is ook niet simpel voor een keeper: zich rustig en comfortabel voelen onder druk. Regelmatig doet Thomas dat excellent, maar er worden nu eenmaal fouten gemaakt. Door alle spelers. Dat is ook de schuld van de technische staf. Als hij in de problemen komt waren er misschien niet genoeg aanspeelmogelijkheden.”

Anderlecht zal echter niets veranderen aan de tactiek en zondag tegen Moeskroen moet er gewonnen worden, want anders is er meteen veel druk. “Druk leggen de media ons op en ik kan jullie kranten toch niet lezen. Neen serieus, we hebben een goeie analyse gemaakt. Natuurlijk is er de druk die we onszelf opleggen omdat we ook onze trots hebben. We willen winnen, maar we zijn overtuigd dat we op de goeie weg zijn. In de oefenmatch tegen Fortuna Düsseldorf hielden we het goeie spel al langer vol dan 25 minuten. Stap voor stap. Ook al is er nog geen nieuwe spits, we gaan kansen creëren en andere jongens dan de aanvaller kunnen scoren. Michel Vlap maakte er bijna twee tegen Oostende. Amuzu en Doku zullen blijven één tegen één situaties aangaan. We zijn overtuigd dat ze dat aankunnen.”

En wat met Trebel en Kums die verbannen zijn? “We respecteren hen als voetballer en als mens. Op training mogen ze zich laten zien en dat doen ze uitstekend. Deze transferperiode is een interessante periode voor voetballers. Je weet nooit wat er gebeurt. Het kan dat hun situatie er over enige tijd anders uitziet, ja.”

