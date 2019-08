Politie ontmantelt professionele cannabisplantage met duizenden plantjes

Asse - In het Vlaams-Brabantse Asse heeft de politie een bijzonder professionele cannabisplantage ontmanteld. In een loods stonden meer dan drieduizend plantjes.

De plantage bevond zich in een loods in de Bergestraat in Asse die onderverhuurd werd. Donderdag werd ze ontdekt, in de namiddag werd alles ontmanteld. Het gaat om een erg professionele plantage met luchtafvoer, filters en extra elektriciteitstoevoer. Er waren twee vuilniswagens nodig om alles af te voeren. Het is niet duidelijk of er iemand werd aangehouden.