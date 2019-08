Paters van Rochefort halen slag thuis in rechtszaak tegen kalkproducent over gebruik water voor trappist

De burgerlijke rechtbank van Marche-en-Fammene heeft de monniken van de abdij van Rochefort in het gelijk gesteld in hun geschil met kalkproducent Lhoist over het gebruik van het water van de nabijgelegen bron. De rechtbank stelt, op basis van een document uit 1833, dat Lhoist niet mag raken aan de uitwatering van het bronwater. De monniken gebruiken dat water om hun bekende trappistenbier te brouwen.