Onbemind in België, nu toch bij Anderlecht: waarom Van Crombrugge alsnog zijn droomtransfer pakte (en past bij paars-wit)

Hoe goed kent u Hendrik Van Crombrugge? Zou u bijvoorbeeld zijn drie voornaamste kwaliteiten kunnen opsommen? Of kunnen zeggen wat voor soort doelman hij op zijn 26ste is? En dat hij bij Eupen elk jaar een tweetal geïnteresseerde buitenlandse clubs afwimpelde, zegt u ook al weinig? Hoog tijd dan voor een portret van de nieuwe doelman van Anderlecht, geliefder over de grenzen dan in het eigen België.