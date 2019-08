Als mijnheer pastoor van het juiste pad af raakt: “Ook zij zijn mensen van vlees en bloed”

Pastoor William uit Tienen moet voor de rechter komen, voor diefstal van 34.000 euro aan giften en geld uit de parochiale kaarsenverkoop. Hij is niet de eerste Belgische geestelijke die van het rechte pad raakt. Er zijn er die miljoenen scheefsloegen, die terecht stonden voor mensenhandel of die in het web van Kosovaarse bendes verstrikt raakten. “Ook zij zijn mensen van vlees en bloed, met alle menselijke mankementen”, zegt kerkjurist Rik Torfs.