Koen Crucke verrast Gentse binnenstad met prachtig Ave Maria vanuit het belfort

Gent - Verrassing donderdagmiddag in het centrum van Gent, toen Koen Crucke plots zijn eigen interpretatie liet weerklinken van Ave Maria uit het belfort. Het ging om een soundcheck voor een uniek concert deze zaterdag.

De hoofden gingen donderdagmiddag spontaan de lucht in, toen plots de tonen van Ave Maria uit het Gentse belfort klonken. Toen vlak daarna de stem van Koen Crucke ook nog eens een Gentse variatie van Ave Maria inzette, was de verrassing compleet.

Het ging om een repetitie en soundcheck voor een uniek concert dat zaterdag plaatsvindt in het belfort. De Gentse stadsbeiaardier Kenneth Theunissen nodigde Crucke uit om samen te zingen met de klokken van het belfort. "Een oude droom, maar ik heb het hem nooit durven te vragen", zegt Theunissen.

Lang moest Crucke niet nadenken wanneer de vraag dan toch kwam. "Natuurlijk niet, wat een uniek idee. Mijn groot idool Edith Piaf heeft gezongen op de Tour Eiffel. Ik mag nu zingen van op het hoogste punt van Gent. Prachtig."

Voor het concert zaterdag nemen Crucke en de beiaardier samen plaats boven in het belfort. Via luidsprekers wat lager in het belfort wordt de stem van Crucke over het Sint-Baafsplein gespeeld. "Een uitdaging, dat zeker. Het hangt bovendien af van de wind hoe goed de klank is en waar je hem het best kan horen", zegt Theunissen.

Zaterdag om 20 uur spelen Koen Crucke en beiaardier Kenneth Theunissen samen een uur lang op het belfort. Crucke zingt zes liedjes mee: De torens van ons Gent, Ave Maria, Als strop ben ik geboren, Panis Angelicus, Clocke Roeland en Parlami D'amore Mariu. Op het Sint-Baafsplein staat een televisiescherm waarop je het samenspel kan volgen.

Hier kan u al een voorproefje beluisteren van het Gentse Ave Maria van Koen Crucke.