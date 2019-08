Vliegtuig cirkelt boven Antwerpen in afwachting van noodlanding

Antwerpen - Een Airbus A330, die vanuit Brussels Airport naar Abidjan vloog, is donderdagmiddag na problemen moeten terugkeren naar Zaventem voor een noodlanding. In afwachting vloog het rondjes boven Antwerpen. Antwerpse vliegtuigspotters hadden al snel door dat er iets niet in orde was.

“Er was een technisch probleem met het landingsgestel dat niet inklapte. Dat gaf geen veiligheidsrisico’s en het vliegtuig is probleemloos kunnen landen”, zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. “Er waren 280 passagiers aan boord, een bijna vol vliegtuig. Voor hen bekijken we een oplossing: ofwel voorzien we een ander toestel, of geven we tickets voor deze bestemming via andere vluchten.”

Antwerpse spotters

Het vliegtuig cirkelde een aantal keer boven Antwerpen, volgens de woordvoerster om even te wachten op een vrij ‘slot’ op Zaventem. Antwerpse vliegtuigspotters hadden snel door dat er iets niet in orde was met het toestel. “Problemen met de landing gear, zo te zien is het nog naar beneden”, merkte spotter Luc Wynen. Een andere spotter merkte dat het geluid niet dezelfde was als bij andere grote toestellen die wel eens overvliegen, en ging ook onmiddellijk een kijkje nemen.

Volgens info op de gespecialiseerde website Flightradar24 moest het vliegtuig om 11.10u opstijgen, maar vertrok het met een kleine 40 minuten vertraging.