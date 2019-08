Voetbal kijken op de trein? In Spanje kan het al

De Spaanse spoorwegmaatschappij RENFE heeft een opvallende sponsorovereenkomst gesloten met La Liga. Het wordt vanaf dit seizoen de “officiële vervoersmaatschappij” van de competitie, en dat heeft leuke voordelen voor de Spaanse voetballiefhebber.

RENFE zal niet alleen speciale deals uitwerken om supporters met de trein naar uitmatchen te vervoeren: het zal ook in een groot aantal treinen de Spaanse competitiewedstrijden uitzenden op de schermen in de trein. Ook “een aantal wedstrijden” uit de Champions League en Europa League zullen getoond worden in de wagons. Wedden dat geen enkele Spanjaard nog zal klagen over een kwartiertje vertraging?