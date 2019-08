Met de opening van Five Guys in het winkelcentrum City 2 heeft Brussel er opnieuw een hamburgertent bij. Recent openden ook al KFC en Burger King een nieuwe vestiging in de hoofdstad. “De consument is vragende partij.”

Hamburgerliefhebbers kunnen hun hartje ophalen in Brussel, want de keuze voor een hamburgertent is nog maar eens uitgebreid, met de tweede Belgische vestiging van Five Guys begin deze week in het shoppingcentrum ...