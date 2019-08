Jonge mama en de handen vol? Deze voetbalclub richt een ploeg op speciaal voor jou en heeft nog plannen

Brussel -

Pas mama geworden. Wil je sportief zijn, maar heb je de handen vol? Dan heeft voetbalclub RWDM het perfecte antwoord op jouw noden. De club start vanaf september met een nieuwe ‘mamaploeg’. Eenmaal per week trainen of spelen de mama’s voor de club uit Molenbeek. “En op termijn bekijken we zelfs of er kinderopvang georganiseerd kan worden.”