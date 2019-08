Dertiger met schuim op de lippen gaat op de vuist met agenten en ambulanciers in Linter

Linter - Een 32-jarige man is woensdagavond in Linter op de vuist gegaan met enkele politieagenten en ambulanciers. De agenten hadden een ziekenwagen opgeroepen voor de man omdat hij schuim op de lippen had. De man kon uiteindelijk overmeesterd worden en werd ter beschikking gesteld van het parket. Dat heeft de man meteen gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

De politie van de zone Getevallei (Hoegaarden, Landen, Tienen, Linter en Zoutleeuw) was woensdagavond rond 20.15 uur opgeroepen voor een verdachte auto in de Hespensesteeg in Linter. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze een auto met Franse nummerplaten waarvan de bestuurder meteen verbaal agressief reageerde. OMdat de man schuim op de lippen had, riepen de agenten een ziekenwagen op maar ook tegen de ambulanciers stelde de man zich verbaal agressief en uitdagend op.

Uiteindelijk haalde de man uit en sloeg één van de agenten in het gezicht. Daarop ontstond een schermutseling waarbij de politie pepperspray moest inzetten om de man te overmeesteren en uiteindelijk te boeien. Ook tijdens de overbrenging naar het politiebureau bleef de man zijn woede koelen op de binnenzijde van de politiecombi.

Donderdag bleek de man gekalmeerd en bekende hij de slagen en de weerspannigheid. Het parket besliste om hem onmiddellijk te dagvaarden. Hij zal zich in september moeten verantwoorden voor weerspannigheid, smaad en opzettelijke slagen en verwondingen. Het was ook niet de eerste keer dat de 32-jarige man uit Zoutleeuw in aanraking kwam met het politie. In het Leuvense arrondissement is hij gekend als een veelpleger.