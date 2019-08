Het was 30 jaar een oplossing om ballen aan andere kant van rivier te gaan halen, maar erg veilig was dit brugje niet

Galmaarden / Tollembeek - De brug aan het sportcomplex van Tollembeek over de Mark, die bestaat uit zo’n achttal oude elektriciteitspalen, wordt weggehaald. Het was Rudy Thiebaut (N-VA) die vond dat ze veiliger moest worden gemaakt.

Al zo’n dertig jaar liggen ter hoogte van het sportcomplex in Tollembeek een achttal oude elektriciteitspalen naast elkaar om een brug te vormen over de Markrivier. De brug werd er jaren geleden al geplaatst zodat spelers van de voetbalploeg van Tollembeek via de brug ballen die over de Markrivier werden getrapt konden gaan halen. Maar N-VA-gemeenteraadslid Rudy Thiebaut vroeg zich tijdens de vorige gemeenteraad af of die nog wel veilig is. “Die elektriciteitspalen werden indertijd gewoon dicht bij elkaar gelegd en zijn eigenlijk geen brug. Maar sinds kort ligt er een wandelpad vlak naast de Mark waar toch een heleboel wandelaars passeren. Het is dan ook heel verleidelijk om erover te stappen”, vertelde hij. “Maar de betonnen palen liggen schots en scheef en er is geen leuning. Een heel onveilige situatie, lijkt me.”

Het gemeentebestuur had wel oren naar de opmerking van het oppositieraadslid en heeft nu dan toch beslist om de brug weg te laten halen. Wie nu vanuit het sportcentrum nog de Markrivier wil oversteken, moet dat doen via de Vollezelestraat iets verderop.