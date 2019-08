Red Flame Ella Van Kerkhoven versiert toptransfer naar Inter

Red Flame Ella Van Kerkhoven zet haar carrière voort bij de Italiaanse topclub Internazionale. De 25-jarige aanvalster komt over van Anderlecht en begon donderdag met Inter aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Van Kerkhoven werd vorig seizoen in de Super League in België verkozen tot Speelster van het Jaar. De Vlaams-Brabantse ruilde in 2015 OH Leuven voor Anderlecht en werd de voorbije twee seizoenen telkens kampioen met paars-wit. Van Kerkhoven zelf werd ook telkens topschutter van de competitie.

De aanvalster speelde tot dusver tien maal voor de Red Flames, waarin ze vijf keer scoorde. In juni trof ze nog drie keer raak in de 6-1 oefenzege tegen Thailand.

Het wordt voor het vrouwenteam van Inter nog maar het tweede seizoen van haar bestaan. Vorig seizoen werden de Milanezen in hun eerste seizoen meteen kampioen in tweede klasse, waardoor ze komend seizoen voor het eerst op het hoogste niveau uitkomen.